«Стеснялась звезд»: Хилькевич призналась в необычной фобии 

Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в соцсетях о своем самом большом страхе, который ей удалось побороть. По словам артистки, она «жутко стеснялась звезд».

Хилькевич отметила, что не могла никому признаться в своей необычной фобии. О ней не знали даже мама и муж артистки.

— Каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом меня скрючивал страх изнутри, — написала звезда «Универа» на своей странице в Instagram.

Актриса призналась, что боялась на их фоне казаться «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной».

По словам Хилькевич, страх прошел в один день, когда она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого она перестала себя с кем-то сравнивать и «стала самой собой».

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях.