Жена Боярского рассказала о его состоянии

Актриса Лариса Луппиан в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее муж «главный мушкетер страны» актер Михаил Боярский сильно напугал родных, когда попал в больницу. Лариса Луппиан.

Отметим, что у звезды в какой-то момент резко поднялась температура. Было подозрение на пневмонию, но, к счастью, все обошлось.

«Мы тоже, как и вся страна за него сильно волновались. Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке. Он сейчас хорошо себя чувствует, но будет под наблюдением. Мы артисты — веселые люди. Артисты, скажу я вам, дети до самого конца своей жизни».

Напомним, что Михаил Боярский какое-то время провел в одной из клиник Санкт-Петербурга. При этом он костерил жену, что она вызвала скорую. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.