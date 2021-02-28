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«Он пьет витамины, ходит по спортивной дорожке»: жена Боярского рассказала о его состоянии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Жена Боярского рассказала о его состоянии
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Лариса Луппиан в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее муж «главный мушкетер страны» актер Михаил Боярский сильно напугал родных, когда попал в больницу. Лариса Луппиан.
Отметим, что у звезды в какой-то момент резко поднялась температура. Было подозрение на пневмонию, но, к счастью, все обошлось.

«Мы тоже, как и вся страна за него сильно волновались. Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке. Он сейчас хорошо себя чувствует, но будет под наблюдением. Мы артисты — веселые люди. Артисты, скажу я вам, дети до самого конца своей жизни».

Напомним, что Михаил Боярский какое-то время провел в одной из клиник Санкт-Петербурга. При этом он костерил жену, что она вызвала скорую. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.
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Звёзды , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , НТВ
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