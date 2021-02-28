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Жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации 

Анна Арсеньева 1 час назад
Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, как он себя чувствует после госпитализации. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ она поделилась, что артист сильно напугал родных.
По словам Луппиан, сейчас самочувствие Михаила Боярского хорошее:

«Мы тоже, как и вся страна за него сильно волновались. Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке. Он сейчас хорошо себя чувствует, но будет под наблюдением. Мы артисты — веселые люди. Артисты, скажу я вам, дети до самого конца своей жизни».

Напомним, что недавно Михаил Боярский попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. У актера резко поднялась температура, было подозрение на пневмонию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Боярского рассказал о состоянии артиста.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , НТВ
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