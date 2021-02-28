Жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации 

«Мы тоже, как и вся страна за него сильно волновались. Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке. Он сейчас хорошо себя чувствует, но будет под наблюдением. Мы артисты — веселые люди. Артисты, скажу я вам, дети до самого конца своей жизни».