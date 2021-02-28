Анисина объяснила, почему вышла замуж за Джигурду во второй раз

Фигуристка Марина Анисина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему вышла замуж за актера Никиту Джигурду во второй раз. Свадьба состоялась несколько дней назад. Марина Анисина.

«Я маме сообщила раньше, чем Никите, что у нас снова будет свадьба. Все ей изложила. Мама мне говорит: «Ты с ума сошла! Ты вообще сумасшедшая!» У нас с Никитой всегда были хорошие отношения. Ну иногда были сложные, но ничего. Это год был очень сложным, а я за воссоединение семьи. Надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще во Франции была тюрьмочка. Я работаю на катке, а он весь год закрыт. Нам Никита помогал. Папа приезжает к нам в гости».

Марина Анисина Сам Джигурда заявил, что буквально не давал спать любимой женщине после ее приезда к нему из Франции.

«Она приехала три дня назад. Я три ночи ее мучал. Не давал спать. Она очень устала», — сказал он.

Отметим, что после свадьбы Марина Анисина улетела обратно во Францию. В России она появится через месяц. Никите Джигурде в конце марта исполнится 60 лет.