«Не наращивай задницу Джей Ло»: Бочкарева высказалась о пластике

Исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» заявила, что однажды обращалась в клинику пластической хирургии. Наталья Бочкарева подчеркнула, что делала операцию на груди. Однако импланты она не вставляла.

Артистка отметила, что ничего не имеет против операций и «уколов красоты». Главное, по словам Бочкаревой, — это знать меру.

«Я не против пластики. Если хочешь привести свое тело в порядок — прекрасно, но не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идет», — сказала Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Актриса также подчеркнула, что делала пластику вынужденно. Она не хотела увеличивать бюст, а только подтянуть его. Поскольку пышные формы знаменитости деформировались после грудного вскармливания.