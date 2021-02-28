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«Не наращивай задницу Джей Ло»: Наталья Бочкарева высказалась о пластических операциях 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
«Не наращивай задницу Джей Ло»: Бочкарева высказалась о пластике
Фото: Teleprogramma.pro
Исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» заявила, что однажды обращалась в клинику пластической хирургии. Наталья Бочкарева подчеркнула, что делала операцию на груди. Однако импланты она не вставляла.
Артистка отметила, что ничего не имеет против операций и «уколов красоты». Главное, по словам Бочкаревой, — это знать меру.

«Я не против пластики. Если хочешь привести свое тело в порядок — прекрасно, но не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идет», — сказала Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Актриса также подчеркнула, что делала пластику вынужденно. Она не хотела увеличивать бюст, а только подтянуть его. Поскольку пышные формы знаменитости деформировались после грудного вскармливания.

«Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала», — резюмировала Наталья.

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Звёзды , Дженнифер Лопес , Наталья Бочкарева , НТВ
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