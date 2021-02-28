Ещё
Далее:
Читайте также:

Анисина объяснила, зачем вышла замуж за Джигурду во второй раз 

Анна Арсеньева 1 час назад
Анисина объяснила, зачем вышла замуж за Джигурду во второй раз
Фото: globallookpress.com
Фигуристка Марина Анисина объяснила, почему решила выйти за актера Никиту Джигурду во второй раз. Об этом она рассказала в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
Свадьба пары состоялась несколько дней назад. Свое желание выйти замуж повторно Анисина объяснила тем, что "надо держаться вместе":

«Я маме сообщила раньше, чем Никите, что у нас снова будет свадьба. Все ей изложила. Мама мне говорит: "Ты с ума сошла! Ты вообще сумасшедшая". У нас с Никитой всегда были хорошие отношения. Ну иногда были сложные, но ничего. Это год был очень сложным, а я за воссоединение семьи. Надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще во Франции была тюрьмочка. Я работаю на катке, а он весь год закрыт. Нам Никита помогал. Папа приезжает к нам в гости».

Джигурда рассказал, что после приезда Анисиной из Франции не давал ей спать:

«Она приехала три дня назад. Я три ночи ее мучал. Не давал спать. Она очень устала».

После церемонии фигуристка вернулась во Францию.
Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в первый раз в 2008 году. В 2016 году олимпийская чемпионка решила развестись с артистом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Джигурда объяснил, почему снова женился на Анисиной.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Женский форум 5
Звёзды , Никита Джигурда , Марина Анисина , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение