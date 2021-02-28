Анисина объяснила, зачем вышла замуж за Джигурду во второй раз 

Фигуристка Марина Анисина объяснила, почему решила выйти за актера Никиту Джигурду во второй раз. Об этом она рассказала в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Свадьба пары состоялась несколько дней назад. Свое желание выйти замуж повторно Анисина объяснила тем, что "надо держаться вместе":

«Я маме сообщила раньше, чем Никите, что у нас снова будет свадьба. Все ей изложила. Мама мне говорит: "Ты с ума сошла! Ты вообще сумасшедшая". У нас с Никитой всегда были хорошие отношения. Ну иногда были сложные, но ничего. Это год был очень сложным, а я за воссоединение семьи. Надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще во Франции была тюрьмочка. Я работаю на катке, а он весь год закрыт. Нам Никита помогал. Папа приезжает к нам в гости».

Джигурда рассказал, что после приезда Анисиной из Франции не давал ей спать:

«Она приехала три дня назад. Я три ночи ее мучал. Не давал спать. Она очень устала».

После церемонии фигуристка вернулась во Францию.

Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в первый раз в 2008 году. В 2016 году олимпийская чемпионка решила развестись с артистом.