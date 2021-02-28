На слуху: жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фигуристка Марина Анисина объяснила, почему решила выйти за актера Никиту Джигурду во второй раз. Свадьба пары состоялась несколько дней назад. Свое желание выйти замуж повторно Анисина объяснила тем, что "надо держаться вместе":

@svetlana_khodchenkova

В начале февраля в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Одну из ролей в нем сыграла Светлана Ходченкова. Сейчас актрисе 38 лет. Со своего первого появления в кино, 18 лет назад, она успела сильно измениться.

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, как он себя чувствует после госпитализации. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ она поделилась, что артист сильно напугал родных.

@alibasov_nana

Бари Алибасов решил воссоединиться с матерью своего сына Еленой Уронич. Она и их общий ребенок Бари Алибасов-младший будут ухаживать за продюсером.