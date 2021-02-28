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На слуху: жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Анисина объяснила, зачем вышла замуж за Джигурду во второй раз

Фигуристка Марина Анисина объяснила, почему решила выйти за актера Никиту Джигурду во второй раз. Свадьба пары состоялась несколько дней назад. Свое желание выйти замуж повторно Анисина объяснила тем, что "надо держаться вместе":
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Как выглядела Ходченкова в молодости

@svetlana_khodchenkova
В начале февраля в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Одну из ролей в нем сыграла Светлана Ходченкова. Сейчас актрисе 38 лет. Со своего первого появления в кино, 18 лет назад, она успела сильно измениться.
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Жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, как он себя чувствует после госпитализации. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ она поделилась, что артист сильно напугал родных.
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Бари Алибасов воссоединится с бывшей женой

@alibasov_nana
Бари Алибасов решил воссоединиться с матерью своего сына Еленой Уронич. Она и их общий ребенок Бари Алибасов-младший будут ухаживать за продюсером.
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Певцов призвал закрыть передачи Малахова

Актер Дмитрий Певцов призвал перестать транслировать на телевидении передачи наподобие программ ведущего Андрея Малахова.
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Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
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Звёзды , Лариса Луппиан , Дмитрий Певцов , Светлана Ходченкова , Никита Джигурда , Михаил Боярский , Андрей Малахов , Рената Литвинова , Марина Анисина , Бари Алибасов , РИА Новости , НТВ
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