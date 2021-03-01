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Принц Гарри признался, что боялся повторения истории Дианы 

News.ru и ещё 1 44 минуты назад
Принц Гарри признался, что боялся повторения истории Дианы
Фото: Мир24
Британский принц Гарри вместе с супругой, бывшей актрисой Меган Маркл, дал первое совместное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В ходе разговора герцог Сассекский рассказал о страхе перед повторением истории, через которую уже проходила королевская семья. Речь идёт о трагических событиях, приведших к гибели матери Гарри — принцессы Дианы.
Её не стало после автокатастрофы в 1997 году. До этого пресса активно обсуждала разрыв Дианы с принцем Чарльзом. Принц Гарри с женой также отмечали, что британские журналисты ведут себя враждебно в их отношении. Больше всего, по собственному признанию, герцог боялся повторения трагической истории.
Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, какого было ей (Диане. — NEWS.ru) проходить через это самой столько лет назад, — заявил Гарри в интервью, фрагмент которого до премьеры обнародовали на канале CBS на YouTube.
В прошлом году пара объявила, что отказывается от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ в феврале 2021 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, Гарри признался, что ему не потребовалось много времени после знакомства, чтобы влюбиться в актрису Меган Маркл.
Представитель королевской семьи также рассказал о взрослении сына пары Арчи. Сейчас пара ожидает второго ребёнка.
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