У Василия Ланового нашли тайного внука в Финляндии 

У актера Василия Ланового нашли тайного внука, проживающего в Финляндии.

О неизвестном родственнике артиста рассказал актер и продюсер Сергей Рублев — друг сына Ланового Сергея, который ушел из жизни в возрасте 37 лет.

Рублев вспомнил, как однажды Лановой-младший познакомил его с девушкой по имени Ирина. Именно она родила сыну актера мальчика, которого назвали Марк.

По словам Рублева, его товарищ гордился Марком, который был сильно на него похож. Он даже был готов дать ему свое отчество и фамилию, но помешала семья Ирины:

«К сожалению, там оказалась очень гордая семья с серьезными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20»,

— пояснил Рублев.

Василий Лановой ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет.