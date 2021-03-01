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Как жила Кастельянос и что могло сгубить бывшую звезду 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Как жила Кастельянос и что могло сгубить бывшую звезду
Фото: Teleprogramma.pro
Найденная мертвой в своей квартире бывшая звезда популярной группы Little Big Анна Кастельянос никогда не жалела, что покинула музыкальный коллектив, который после ее ухода стал необычайно известным. В группе она выступала с 2013 по 2016 год. Она отмечала, что стилистика песен команды поменялась, что ей не сильно нравилось.
@annakast
Еще одной из причин ухода стало то, что параллельно она работала в детском саду воспитателем. Родителям детей не нравилось, чем она занимается.
Отметим, что сама девушка смогла найти себя в этом мире, несмотря на необычную внешность, маленький рост и третью группу инвалидности. При этом в беседах с журналистами чуть меньше года назад она сетовала, что пандемия негативно отразилась на ее бизнесе. Отсюда — возможная депрессия. Да и проблемы со спиной не давали нормально жить.

«У меня свой тату-салон, но из-за того, что сейчас творится в стране, испытываю проблемы с клиентами. Также снимаюсь в художественных фильмах, играю в театрах Германии и Голландии»

Как говорила Кастельянос, люди, похожие на нее, часто уходят в себя, закрываются. Именно поэтому она и пошла в группу, чтобы показать — необычная внешность — не повод сидеть в четырех стенах и переживать в одиночестве. Кстати, ей удалось сохранить хорошие отношения с детьми из детского сада и их родителями после ухода из учреждения, сообщает «МК».
Напомним, что Анна Кастельянос была найдена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга. Ее тело обнаружили волонтеры. Девушке было 39 лет.
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