Принц Гарри признался, что опасался повторения истории принцессы Дианы 

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали первое совместное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

В ходе беседы герцог Сассекский признался, что боялся повторения истории, через которую уже проходила королевская семья. Речь идет о трагических событиях, вследствие которых погибла мать Гарри — принцесса Диана.

Ее не стало после автокатастрофы в 1997 году. До этого пресса активно обсуждала разрыв Дианы с принцем Чарльзом . Принц Гарри напомнил, что британские журналисты ведут себя крайне враждебно по отношению к нему и его жене.

"Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, какого было ей [Диане — прим.ред.] проходить через это самой столько лет назад",

— признался герцог Сассекский в интервью, фрагмент которого до премьеры опубликовали на канале CBS на YouTube.

В 2020 году Гарри и Меган объявили о том, что отказываются от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ в феврале 2021 года.