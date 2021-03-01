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Принц Гарри признался, что опасался повторения истории принцессы Дианы 

Мира Маркина 3 часа назад
Принц Гарри признался, что опасался повторения истории принцессы Дианы
Фото: Кадр CBS/youtube.com
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали первое совместное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
В ходе беседы герцог Сассекский признался, что боялся повторения истории, через которую уже проходила королевская семья. Речь идет о трагических событиях, вследствие которых погибла мать Гарри — принцесса Диана.
Ее не стало после автокатастрофы в 1997 году. До этого пресса активно обсуждала разрыв Дианы с принцем Чарльзом. Принц Гарри напомнил, что британские журналисты ведут себя крайне враждебно по отношению к нему и его жене.

"Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, какого было ей [Диане — прим.ред.] проходить через это самой столько лет назад",

— признался герцог Сассекский в интервью, фрагмент которого до премьеры опубликовали на канале CBS на YouTube.
В 2020 году Гарри и Меган объявили о том, что отказываются от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ в феврале 2021 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении сына.
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