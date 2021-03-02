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Внебрачный сын Грачевского наотрез отказался делать ДНК-тест, чтобы доказать родство с режиссером 

Teleprogramma.pro и ещё 5 5 часов назад
Внебрачный сын Грачевского отказался проходить ДНК-тест
Фото: globallookpress.com
Внебрачный сын режиссера Бориса Грачевского 36-летний предприниматель Максим Красиков заявил во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что не собирается делать ДНК-тест, чтобы доказать родство с режиссером.
По его словам, мать не могла придумать эту историю о своей связи с создателем киножурнала «Ералаш».
«Я вижу, как она относилась к мужчинам. Прекрасно понимаю, что я его сын. Уверена, что он тоже понимал. Она мне сказала только сегодня: «Наверное, я виновата».
Кадр из программы «Прямой эфир»
По словам Красикова, претендовать на наследство отца он не будет. В то же время готов помочь его последней жене Екатерине Белоцерковской с «Ералашем» и его развитием. Однако если она не пожелаем с ним общаться, то он настаивать не собирается.
Напомним, что внебрачный сын у Грачевского появился в результате его связи с женщиной, которая работала в детском лагере «Орленок». Сегодня Красиков — успешный предприниматель, который проживает в Краснодарском крае. Смотрите также:
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