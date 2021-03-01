Умерла экс-участница группы Little Big 

Бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 39-летней девушки были серьезные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на боли в спине и почти не вставала с постели. Ей помогали волонтеры. Один из них обнаружил Анну Кастелос мертвой в ее жилье на Рыбацком проспекте.

Экс-участница группы прославилась после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. В 2016 году она ушла из Little Big из-за негативного отношения родителей в детском саду, где она работала воспитательницей. Кроме того, девушка владела тату-салоном, снималась в кино и вела мероприятия.