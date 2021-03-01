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Умерла экс-участница группы Little Big 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Умерла экс-участница группы Little Big
Фото: @annakast
Бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
У 39-летней девушки были серьезные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на боли в спине и почти не вставала с постели. Ей помогали волонтеры. Один из них обнаружил Анну Кастелос мертвой в ее жилье на Рыбацком проспекте.
Экс-участница группы прославилась после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. В 2016 году она ушла из Little Big из-за негативного отношения родителей в детском саду, где она работала воспитательницей. Кроме того, девушка владела тату-салоном, снималась в кино и вела мероприятия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов.
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