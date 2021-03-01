Бывшая жена солиста Little Big назвала причину развода

Рэп-исполнительница Ирина Смелая , известная под псевдонимом Tatarka, дала интервью Ксении Собчак , в котором рассказала об отношениях с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным. В августе прошлого года пара объявила о разводе.

По словам девушки, ей было тяжело строить отношения на расстоянии. Прусикин постоянно уезжал на гастроли и съемки. О разводе Смелая думала на протяжении последнего года их брака.

«Допустим, он уехал в тур на два месяца, его нет. Ты привыкаешь спать одна, у тебя свой уклад. И вместо того, чтобы радоваться друг другу, что мы наконец-то увиделись, у нас начинались какие-то трения, микроссоры. Отвыкаете жить вместе. Интересы общие пропадать стали, говорить стали меньше», — рассказала артистка.

Кроме того, Ирина Смелая прокомментировала слухи о том, что ее бывший супруг якобы изменял ей с участницей Little Big Софьей Таюрской: