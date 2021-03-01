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«Привыкаешь спать одна»: бывшая жена солиста Little Big назвала причину развода 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Бывшая жена солиста Little Big назвала причину развода
Фото: Кадр из видео
Рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным. В августе прошлого года пара объявила о разводе.
По словам девушки, ей было тяжело строить отношения на расстоянии. Прусикин постоянно уезжал на гастроли и съемки. О разводе Смелая думала на протяжении последнего года их брака.

«Допустим, он уехал в тур на два месяца, его нет. Ты привыкаешь спать одна, у тебя свой уклад. И вместо того, чтобы радоваться друг другу, что мы наконец-то увиделись, у нас начинались какие-то трения, микроссоры. Отвыкаете жить вместе. Интересы общие пропадать стали, говорить стали меньше», — рассказала артистка.

Кроме того, Ирина Смелая прокомментировала слухи о том, что ее бывший супруг якобы изменял ей с участницей Little Big Софьей Таюрской:

«Если честно, меня настолько ****** [достала] эта басня, эта сказка и эти выдумки подписчиков про то, что они там *******, у них было то, у них было это. Я уже думаю: "Ребят, ну серьезно?"».

Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла экс-участница группы Little Big.
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Звёзды , Ирина Смелая , Ксения Собчак
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