Кем работали наши звезды до популярности 

Вспомнили, кем работали наши любимые звезды до того, как обрели славу.

После окончания Московского педагогического государственного университета Равшана работала на телевидении редактором ток-шоу и помощником режиссера.

Шоумен окончил Ереванский государственный медицинский университет и целых три года работал невропатологом. Если бы он не увлекся КВН-ом, мы могли бы остаться без звезды.

Анастасия работала мастером по маникюру в деревне Колтуши (Ленинградская область). Но потом все бросила и переехала в Питер, став хостес в ночном клубе Laque.

Сразу после школы Дмитрий Нагиев занялся запрещенной в СССР деятельностью — перепродажей дефицитных импортных товаров. Будущего шоумена взяли с поличным. Благодаря связям мамы, Дмитрия все-таки не отдали под следствие, а отправили в армию.

У продюсера медицинское образование по специальности врач-дерматовенеролог. И до того, как явить миру Диму Билана , она была генеральным директором сети салонов красоты.

В семье будущей певицы с доходами было скромно, поэтому Вера еще в школе начала зарабатывать: «В первой половине дня училась, во второй — работала посудомойкой в баре. Или же прогуливала школу, работая нянечкой».

Наталья Рудова поделилась с подписчиками в Instagram воспоминаниями юности. Актриса рассказала, что работала в магазине «Спорт сити» продавцом консультантам с графиком 2/2. Правда, потом пришлось отказаться от стабильной зарплаты ради мечты — актерской профессии.

Несмотря на звездного отца Андрея Урганта , Иван пробивался в шоу-бизнес сам. Начинал с работы официантом и мытья посуды в ночном клубе. А потом устроился ведущим в стриптиз-клуб. С этого, собственно, и началась звездная карьера Урганта. Как рассказывал его отец, «большинство клиентов приходили не на девчонок смотреть, а угорать над Ваниными шутками».

До переезда в Москву Елена Летучая работала финансистом в РЖД . В столице перешла в газпромовскую структуру. «Я не была хорошим работником. Сидела в кабинетике, казалось, жизнь проходит мимо: в 8 встала, в 9 приехала, в 6 с работы, пробки… Несчастливый период. И я все поменяла», — рассказывала телеведущая в одном из интервью.

Кем только ни работал Сергей Шнуров. От охранника в детском саду до PR-директора питерской радиостанции «Модерн».