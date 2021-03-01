На слуху: Седокова покинула шоу Галкина из-за сюжета о себе 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Телеведущий Андрей Малахов назвал сумму, которую получают знаменитости за участие в скандальных шоу. По его словам, стоимость эфира зависит от популярности звезды и громкости темы.

Кадр из видео

Рэп-исполнительница Ирина Смелая , известная под псевдонимом Tatarka, дала интервью Ксении Собчак , в котором рассказала об отношениях с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным. В августе прошлого года пара объявила о разводе.

У актера Василия Ланового нашли тайного внука, проживающего в Финляндии. О неизвестном родственнике артиста рассказал актер и продюсер Сергей Рублев — друг сына Ланового Сергея, который ушел из жизни в возрасте 37 лет.

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Анна Седокова покинула студию шоу "Сегодня вечером", возмутившись сюжетом о своей личной жизни. В эфире показали видеоролик о бывших возлюбленных певицы.

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Найденная мертвой в своей квартире бывшая звезда популярной группы Little Big Анна Кастельянос никогда не жалела, что покинула музыкальный коллектив, который после ее ухода стал необычайно известным. В группе она выступала с 2013 по 2016 год.