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На слуху: Седокова покинула шоу Галкина из-за сюжета о себе 

Анна Арсеньева 52 минуты назад
На слуху: Седокова покинула шоу Галкина из-за сюжета о себе
Фото: @annasedokova
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Малахов рассказал, сколько платят звездам за участие в шоу

@malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов назвал сумму, которую получают знаменитости за участие в скандальных шоу. По его словам, стоимость эфира зависит от популярности звезды и громкости темы.
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Бывшая жена солиста Little Big назвала причину развода

Кадр из видео
Рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным. В августе прошлого года пара объявила о разводе.
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У Василия Ланового нашли тайного внука в Финляндии

У актера Василия Ланового нашли тайного внука, проживающего в Финляндии. О неизвестном родственнике артиста рассказал актер и продюсер Сергей Рублев — друг сына Ланового Сергея, который ушел из жизни в возрасте 37 лет.
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Седокова покинула шоу Галкина, возмутившись сюжетом о себе

@annasedokova
Анна Седокова покинула студию шоу "Сегодня вечером", возмутившись сюжетом о своей личной жизни. В эфире показали видеоролик о бывших возлюбленных певицы.
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Как жила Кастельянос и что могло сгубить бывшую звезду

@annakast
Найденная мертвой в своей квартире бывшая звезда популярной группы Little Big Анна Кастельянос никогда не жалела, что покинула музыкальный коллектив, который после ее ухода стал необычайно известным. В группе она выступала с 2013 по 2016 год.
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Видео дня. Как уборщица за день стала известной топ-моделью
Женский форум
Звёзды , Сергей Рублев , Василий Лановой , Ирина Смелая , Анна Седокова , Андрей Малахов , Ксения Собчак , РИА Новости
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