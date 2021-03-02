Экс-возлюбленный Бузовой погасил миллионный долг после расставания

Дава исчез из базы судебных приставов, в которой числился еще месяц назад.

«Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена», — сказал Семенов.

Евгения Вагнер — одна из риелторов, которой Дава был должен деньги, — рассказала, что сейчас проверяется информация о том, вся ли предписанная судом сумма поступила. По ее словам, это не все разбирательства с певцом.

«Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области», — пояснила она.