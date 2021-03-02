Что известно о жене и детях Витаса 

Певец Витас прославился в 2000-х годах благодаря своему голосу. Музыкант исполнял произведения разных жанров фальцетом. После 2015 года певец никак о себе не заявлял, лишь в 2019 году выпустил сингл. Во время его популярности за сердцем Витаса охотилось много поклонниц, так как о его личной жизни было известно мало. "Рамблер" рассказывает, что известно о жене и детях Виталия Грачева , более известного как Витас.

Слава в КНР

После того, как певец получил славу в России, на него обратили внимание в Китае. В этой стране его называли "королем звука дельфинов", а билеты на концерты разлетались с сумасшедшей скоростью.

После того, как слава певца в России начала угасать, он взял коммерческий курс на КНР. Ежегодно он давал концерты в этой стране, которые привлекали сотни тысяч поклонников. Фанаты из России недоумевали, в чем заключается секрет его популярности за рубежом. Эксперты тем временем утверждали, что все дело в PR— кампании, которую пустили через китайские СМИ.

Семья

@vitasroom

Пока Витас летал на гастроли в другую страну, в России его ждала семья. Не все поклонники знали, что у певца есть классическая семья: жена и двое детей. Причем с супругой Светланой Гранковской он познакомился еще задолго до начала своей карьеры. Ему было 19 лет и он впервые увидел свою будущую жену, когда выступал в театре музыкальной комедии в Одессе. На протяжении всего выступления она стояла за кулисами, а он смотрел на нее. Когда он решил познакомиться, узнал, что ей 15 лет.

Несмотря на незаконную связь, Витас решил украсть девушку у родителей. Он отпросил ее на прогулку, а на самом деле пара села на поезд до Москвы. В столице они устраивали совместную жизнь. В 2006 году он сделал Гранковской предложение.

@vitasroom

В 2008 на свет появилась их первая дочь, которую назвали Алла. В 2015 году у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Максим. Его дочь уже выступает на концертах и поет, а сын пока стесняется публики. Семья живет в загородном доме на Рублевке.