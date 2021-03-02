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Устали скрывать: Диана Пожарская рассекретила роман с Иваном Янковским 

Клео.Ру и ещё 3 2 марта 2021
Звезда «Отеля Элеон» призналась в романе с Иваном Янковским
Фото: Клео.Ру
Актриса решила положить конец обсуждениям в сети и опубликовала романтичные фото со своим новым возлюбленным.
Диана Пожарская запомнилась и полюбилась многим зрителям благодаря участию в сериале «Отель Элеон». После этого многие приписывали ей роман с Милошем Биковичем, партнером по фильму. Узнав подробности личной жизни артистки, поклонники разочаровались: оказалось, что девушка счастлива в браке с режиссером Артемом Аксененко. Свадьба состоялась в 2018 году, и со стороны союз выглядел как крепкий и счастливый.
Несмотря на внешнюю идиллию, в последнее время в прессе настойчиво распространяются слухи о романе Пожарской с наследником актерской династии Иваном Янковским. По слухам, мать актера Оксана Фандера одобрила выбор сына. Бурное обсуждение в сети вызвала фотография Дианы, где она запечатлена в пижаме, сидя на диване и рассматривая подарки. Любопытные подписчики углядели выступающий живот и предположили, что девушка беременна. Более того, пользователи сети были уверены: кроме этого кадра Диана выкладывает старые снимки, чтобы скрыть интересное положение.
Сама звезда в ответ дала понять, что не намерена раскрывать подробности своей личной жизни и удовлетворять повышенный интерес публики.
Вскоре за этим последовала публикация, которую многие восприняли как официальное подтверждение романа с Янковским. Пожарская разместила романтичные совместные кадры с Иваном.
@dianapozharskaya
Подпись, которая сопровождала публикацию, звучит следующим образом:
«…и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем».
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Женский форум
Звёзды , Слухи о беременности , Артем Аксененко , Оксана Фандера , Диана Пожарская , Иван Янковский , Милош Бикович
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