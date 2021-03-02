Звезда «Отеля Элеон» призналась в романе с Иваном Янковским

Актриса решила положить конец обсуждениям в сети и опубликовала романтичные фото со своим новым возлюбленным.

Диана Пожарская запомнилась и полюбилась многим зрителям благодаря участию в сериале «Отель Элеон». После этого многие приписывали ей роман с Милошем Биковичем , партнером по фильму. Узнав подробности личной жизни артистки, поклонники разочаровались: оказалось, что девушка счастлива в браке с режиссером Артемом Аксененко . Свадьба состоялась в 2018 году, и со стороны союз выглядел как крепкий и счастливый.

Несмотря на внешнюю идиллию, в последнее время в прессе настойчиво распространяются слухи о романе Пожарской с наследником актерской династии Иваном Янковским . По слухам, мать актера Оксана Фандера одобрила выбор сына. Бурное обсуждение в сети вызвала фотография Дианы, где она запечатлена в пижаме, сидя на диване и рассматривая подарки. Любопытные подписчики углядели выступающий живот и предположили, что девушка беременна. Более того, пользователи сети были уверены: кроме этого кадра Диана выкладывает старые снимки, чтобы скрыть интересное положение.

Сама звезда в ответ дала понять, что не намерена раскрывать подробности своей личной жизни и удовлетворять повышенный интерес публики.

Вскоре за этим последовала публикация, которую многие восприняли как официальное подтверждение романа с Янковским. Пожарская разместила романтичные совместные кадры с Иваном.

@dianapozharskaya

Подпись, которая сопровождала публикацию, звучит следующим образом:

«…и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем».