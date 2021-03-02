«А это, оказывается, Басков»: Дробыш осудил «понты» русских звезд

За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу", — объяснил Дробыш свою позицию.