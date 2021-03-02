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«А это, оказывается, Басков»: Дробыш осудил «понты» российских звезд 

Диана Товсепова 4 часа назад
«А это, оказывается, Басков»: Дробыш осудил «понты» русских звезд
Фото: globallookpress.com
Продюсер Виктор Дробыш считает, что многие достойные российские звезды зачастую не отличаются искренностью и теряют связь с реальностью, начиная кичиться богатством.

"Для меня эталоном всегда остается Игорь Романов. Вот он сохранял идеальную сдержанность, выправку. В 80-е слово «артист» было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин.

За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу", — объяснил Дробыш свою позицию.

Дробыш назвал и тех, с кем ему легко работать. В этом списке оказались Стас Пьеха, Валерия, Григорий Лепс. Он считает, что эти артисты уделяют внимание именно творчеству, а не "лишним понтам".
Сам продюсер "понты" не любит, но признается, что работа приносит ему приличный доход, однако для него всегда было важнее получать удовлетворение от творчества.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему Дробыш хочет взыскать убытки с актрисы Настасьи Самбурской.
Видео дня. Можно ли верить сонникам
Женский форум 8
Звёзды , Григорий Лепс , Игорь Романов , Стас Пьеха , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская
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