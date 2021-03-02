На слуху: Садальский ответил Васильевой после унижений в свой адрес 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Продюсер Виктор Дробыш считает, что многие достойные российские звезды зачастую не отличаются искренностью и теряют связь с реальностью, начиная кичиться богатством.

"Для меня эталоном всегда остается Игорь Романов. Вот он сохранял идеальную сдержанность, выправку. В 80-е слово «артист» было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин.

За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу",

— объяснил Дробыш свою позицию.

36-летний предприниматель Максим Красиков, внебрачный сын режиссера Бориса Грачевского заявил, что не собирается делать ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь с режиссером. Такое заяавление он сделал во время программы « Андрей Малахов . Прямой эфир».

Он уверен, что историю о связи с Грачевским его мать не могла придумать:

«Я вижу, как она относилась к мужчинам. Прекрасно понимаю, что я его сын. Уверена, что он тоже понимал. Она мне сказала только сегодня: «Наверное, я виновата».

Артистка Чулпан Хаматова впервые дала комментарий о том, что стало причиной ее ссоры с тогдашним худруком театра «Современник».

Галина Волчек скончалась в 2019 году, а при жизни она славилась своей снисходительностью и лояльностью. Чулпан рассказала, что однажды приходила на репетицию с двухмесячной дочкой. Она оставила ребенка в кабинете у Галины, поставила радионяню и спокойно ушла работать. Но в какой-то момент между Волчек и Хаматовой возникли недопонимания.

Кадр из сериала "Воронины"

Российский актер Георгий Дронов, звезда сериала «Воронины», раскрыл причину закрытия проекта. Об этом он рассказал в интервью для RT.

По словам актера, основной причиной завершения сериала стала смерть Бориса Клюева , исполнявшего роль Николая Петровича. Дронов назвал «Ворониных» наиболее масштабным и долгим проектом в своей карьере, ставшим важным для него этапом в жизни.

Блогер и актер Стас Садальский отреагировал на интервью Татьяны Васильевой, в котором она нелестно отозвалась о нем. По мнению звезды, артистка ничего не понимает в том, что сегодня происходит в Интернете.

Было время, когда Садальский и Васильева были друзьями. Сейчас они не общаются. По мнению Татьяны Григорьевны, Стас предал актерскую профессию, и она не понимает, кто он сейчас. Также актриса назвала аудиторию блогера в Instagram «зрителями низкого уровня».