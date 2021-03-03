Ещё
Далее:
Читайте также:

Отец Фриске: Шепелев вывел больше 15 миллионов со счетов супруги 

Мира Маркина 1 час назад
Отец Фриске: Шепелев вывел больше 15 миллионов со счетов супруги
Фото: РИА Новости
Отец Жанны Фриске раскрыл сумму, которую Дмитрий Шепелев вывел со счетов певицы во время ее болезни.

"Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов… Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит",

— признался Владимир Фриске. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам отца покойной звезды, телеведущий воспользовался тяжелым состоянием его дочери, чтобы получить доступ к ее банковским счетам. Владимир также вспомнил, что идея организовать сбор средств через "Русфонд" изначально принадлежала Шепелеву.
Жана Фриске ушла из жизни в 2015 году. Причиной смерти стала опухоль мозга.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева.
Видео дня. Что делают с организмом кунжутные семечки
Звёзды , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение