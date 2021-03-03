Отец Фриске: Шепелев вывел больше 15 миллионов со счетов супруги 

"Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов… Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит",

По словам отца покойной звезды, телеведущий воспользовался тяжелым состоянием его дочери, чтобы получить доступ к ее банковским счетам. Владимир также вспомнил, что идея организовать сбор средств через "Русфонд" изначально принадлежала Шепелеву.

Жана Фриске ушла из жизни в 2015 году. Причиной смерти стала опухоль мозга.