Отец Фриске: Шепелев вывел больше 15 миллионов со счетов супруги 

Отец Жанны Фриске раскрыл сумму, которую Дмитрий Шепелев вывел со счетов певицы во время ее болезни.
"Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов… Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит",
— признался Владимир Фриске. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам отца покойной звезды, телеведущий воспользовался тяжелым состоянием его дочери, чтобы получить доступ к ее банковским счетам. Владимир также вспомнил, что идея организовать сбор средств через "Русфонд" изначально принадлежала Шепелеву.
Жана Фриске ушла из жизни в 2015 году. Причиной смерти стала опухоль мозга.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева.