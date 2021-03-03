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Почему дочь Задорнова отказалась от наследства 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Почему дочь Задорнова отказалась от наследства
Фото: @jzadornova
У юмориста Михаила Задорнова осталась единственная дочь Елена Задорнова. После его смерти в 2017 году она решила отказаться от наследства, поэтому деньги и права на выступления достались бывшей жене и вдове артиста. "Рамблер" рассказывает, почему дочь юмориста не претендовала на наследство.
С первой супругой Задорнов познакомился, будучи школьником. Тогда он жил в Латвии, но потом нашел свою будущую жену в Москве. Сначала Велта и Михаил просто дружили, а потом отношения переросли в настоящие. Влюбленные поженились и их брак мог бы быть счастливым, если бы в нем родились дети.
Когда Задорнов еще состоял в браке, появились слухи о том, что у него есть роман на стороне. Вскоре эти догадки подтвердились. Задорнов состоял в отношениях со своим администратором Еленой Бомбиной. Вместе они постоянно путешествовали и присутствовали на концертах, из-за чего у них вспыхнули чувства. Роман раскрылся только после рождения дочери Елены. Девочку назвали в честь матери Михаила.
@jzadornova
Дочь много путешествовала со своим отцом во время выступлений и даже иногда писала ему тексты и сценарии. После школы она поступила в ГИТИС и училась на актрису
Когда стало известно о диагнозе Задорнова, его поддерживали обе супруги. После его смерти журналисты сразу задались вопросом о наследстве. В итоге его разделили между двумя женами. Они получили права на сбережения, имущества и творчества достались вдове и бывшей супруге поровну.
Дочь Задорнова отказалась от наследства отца. Он купил ей квартиру в Москве и дом за границей, поэтому она посчитала, что больше ни в чем не нуждается.
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