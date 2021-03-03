«Сил нет, умираю»: экс-супруга Аршавина о состоянии после комы 

Алиса Аршавинав разговоре с изданием "СтарХит" рассказала о состоянии после комы.
Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.
А не так давно Аршавина попала в реанимацию с острым панкреатитом. Четыре дня 38-летняя девушка провела в искусственной коме.
«Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…»,
— прокомментировала свое состояние пациентка.
Главную поддержку Алисе в данный момент оказывают мать и ее трое детей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сын Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением.