«Сил нет, умираю»: экс-супруга Аршавина о состоянии после комы 

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Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.

А не так давно Аршавина попала в реанимацию с острым панкреатитом. Четыре дня 38-летняя девушка провела в искусственной коме.

«Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…»,

— прокомментировала свое состояние пациентка.

Главную поддержку Алисе в данный момент оказывают мать и ее трое детей.