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«Сил нет, умираю»: экс-супруга Аршавина о состоянии после комы 

Мира Маркина 3 часа назад
«Сил нет, умираю»: экс-супруга Аршавина о состоянии после комы
Фото: @arshavina_alisia__mb
Алиса Аршавинав разговоре с изданием "СтарХит" рассказала о состоянии после комы.
Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.
А не так давно Аршавина попала в реанимацию с острым панкреатитом. Четыре дня 38-летняя девушка провела в искусственной коме.

«Сил нет, умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…»,

— прокомментировала свое состояние пациентка.
Главную поддержку Алисе в данный момент оказывают мать и ее трое детей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сын Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением.
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