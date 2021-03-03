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«Это просто невозможно!»: из-за пандемии Наталья Гулькина чуть не пошла работать в такси 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Из-за пандемии Наталья Гулькина чуть не пошла работать в такси
Фото: Global Look Press
Карантин 2020 года прошел для бывшей солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной достаточно тяжело, ведь основным источником дохода певицы всегда были гастроли и корпоративы.
Кроме того, один из многочисленных котов 57-летней женщины в период пандемии заболел кошачьей формой коронавируса, и лечение питомца обошлось артистке в 800 тысяч рублей.
Звезда 90-х потратила все свои сбережения и даже была вынуждена взять кредит. Обо всех этих злоключениях Гулькина рассказала в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
Певица призналась, что ради улучшения финансовой ситуации была готова даже пойти работать в такси.

«Потом, когда один мой очень хороший друг попробовал, он сказал: «Наташа, это не для тебя работа. Это просто невозможно!» — рассказала артистка.

Отказавшись от идеи развозить людей, она пошла на ТВ и разослала телеканалам свое резюме. В результате певица стала ведущей «Магазина на диване». Эта работа приносит ей небольшой, но стабильный доход, хотя и чревата колоссальными нагрузками: женщина проводит перед камерой по шесть часов в сутки. Но есть и позитивный момент: на съемочной площадке Гулькина встретила нового мужчину, с которым у нее закрутился роман. Певица очень надеется на возобновление концертной деятельности. В марте у нее уже назначено несколько выступлений. Смотрите также:
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