Из-за пандемии Наталья Гулькина чуть не пошла работать в такси

Карантин 2020 года прошел для бывшей солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной достаточно тяжело, ведь основным источником дохода певицы всегда были гастроли и корпоративы.

Кроме того, один из многочисленных котов 57-летней женщины в период пандемии заболел кошачьей формой коронавируса, и лечение питомца обошлось артистке в 800 тысяч рублей.

Звезда 90-х потратила все свои сбережения и даже была вынуждена взять кредит. Обо всех этих злоключениях Гулькина рассказала в передаче « Светская хроника » на Пятом канале.

Певица призналась, что ради улучшения финансовой ситуации была готова даже пойти работать в такси.

«Потом, когда один мой очень хороший друг попробовал, он сказал: «Наташа, это не для тебя работа. Это просто невозможно!» — рассказала артистка.

Отказавшись от идеи развозить людей, она пошла на ТВ и разослала телеканалам свое резюме. В результате певица стала ведущей «Магазина на диване». Эта работа приносит ей небольшой, но стабильный доход, хотя и чревата колоссальными нагрузками: женщина проводит перед камерой по шесть часов в сутки. Но есть и позитивный момент: на съемочной площадке Гулькина встретила нового мужчину, с которым у нее закрутился роман. Певица очень надеется на возобновление концертной деятельности. В марте у нее уже назначено несколько выступлений. Смотрите также: