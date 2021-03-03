Федор Бондарчук стал отцом в третий раз 

2 марта актриса родила режиссеру сына Ивана. Бондарчук стал отцом в третий раз — от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара.

Радостной новостью с поклонниками Паулина поделилась в своем Instagram. По информации издания "СтарХит", первенец актрисы и режиссера появился на свет в элитном госпитале "Лапино". Сейчас супруга Бондарчука находится в VIP-палате под наблюдением.

Впервые слухи о том, что Андреева ждет ребенка появились еще в сентябре.

"Паулину — поздравляю",

В ответ на это директор актрисы Анастасия Враменко заявила, что комментировать слухи звезда не будет.