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Федор Бондарчук стал отцом в третий раз 

Мира Маркина 32 минуты назад
Федор Бондарчук стал отцом в третий раз
Фото: РИА Новости
Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями.
2 марта актриса родила режиссеру сына Ивана. Бондарчук стал отцом в третий раз — от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара.
Радостной новостью с поклонниками Паулина поделилась в своем Instagram. По информации издания "СтарХит", первенец актрисы и режиссера появился на свет в элитном госпитале "Лапино". Сейчас супруга Бондарчука находится в VIP-палате под наблюдением.
Впервые слухи о том, что Андреева ждет ребенка появились еще в сентябре.

"Паулину — поздравляю",

— кратко написала блогер Лена Миро.
В ответ на это директор актрисы Анастасия Враменко заявила, что комментировать слухи звезда не будет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что блогерша родила внука бывшему мужу.
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Звёзды , Паулина Андреева , Лена Миро , Федор Бондарчук
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