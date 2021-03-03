Гулькина хотела пойти работать в такси из-за пандемии 

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина рассказала, что пандемия коронавируса сильно сказалась на ее финансовом положении. Певица приняла участие в передаче "Светская хроника" на Пятом канале.

Основным источником дохода Гулькиной были гастроли и корпоративы, но из-за пандемии их отменили. Кроме того, ей пришлось потратить 800 тысяч на лечение кошки, которая заболела коронавирусом. Артистка была вынуждена взять кредит и хотела устроиться на работу в такси.

«Потом, когда один мой очень хороший друг попробовал, он сказал: "Наташа, это не для тебя работа. Это просто невозможно!"» — вспомнила певица.

Развозить людей Наталья Гулькина не стала. Она начала вести "Магазин на диване". На съемочной площадке встретила мужчину, с которым потом закрутила роман.