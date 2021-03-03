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Гулькина хотела пойти работать в такси из-за пандемии 

Анна Арсеньева 1 час назад
Гулькина хотела пойти работать в такси из-за пандемии
Фото: Рамблер
Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина рассказала, что пандемия коронавируса сильно сказалась на ее финансовом положении. Певица приняла участие в передаче "Светская хроника" на Пятом канале.
Основным источником дохода Гулькиной были гастроли и корпоративы, но из-за пандемии их отменили. Кроме того, ей пришлось потратить 800 тысяч на лечение кошки, которая заболела коронавирусом. Артистка была вынуждена взять кредит и хотела устроиться на работу в такси.

«Потом, когда один мой очень хороший друг попробовал, он сказал: "Наташа, это не для тебя работа. Это просто невозможно!"» — вспомнила певица.

Развозить людей Наталья Гулькина не стала. Она начала вести "Магазин на диване". На съемочной площадке встретила мужчину, с которым потом закрутила роман.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шепелев вывел больше 15 миллионов со счетов супруги.
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