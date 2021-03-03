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На слуху: дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Отправили в клинику для душевнобольных": Тюльпанова хотела свести счеты с жизнью

@milana_tulpanova
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что три года назад пыталась покончить с собой. Девушка призналась, что тогда у нее был очень сложный период.
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"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о состоянии после комы

@arshavina_alisia__mb
Алиса Аршавина рассказала о состоянии после комы. Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.
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Дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство телеведущего

Дочь Владислава Листьева вспомнила, как после смерти отца ее матери пришлось бороться за наследство с последней женой телеведущего Альбиной. По словам Валерии, женщина наняла дорогих юристов, чтобы ничем не делиться.
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Федор Бондарчук стал отцом в третий раз

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. 2 марта актриса родила режиссеру сына Ивана. Бондарчук стал отцом в третий раз — от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара.
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Почему дочь Задорнова отказалась от наследства

@jzadornova
У юмориста Михаила Задорнова осталась единственная дочь Елена Задорнова. После его смерти в 2017 году она решила отказаться от наследства, поэтому деньги и права на выступления достались бывшей жене и вдове артиста.
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Видео дня. Что делают с организмом кунжутные семечки
Женский форум
Звёзды , Паулина Андреева , Алиса Аршавина , Михаил Задорнов , Александр Кержаков , Федор Бондарчук , Владислав Листьев , РИА Новости
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