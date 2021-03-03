На слуху: дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@milana_tulpanova
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что три года назад пыталась покончить с собой. Девушка призналась, что тогда у нее был очень сложный период.
@arshavina_alisia__mb
Алиса Аршавина рассказала о состоянии после комы. Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.
Дочь Владислава Листьева вспомнила, как после смерти отца ее матери пришлось бороться за наследство с последней женой телеведущего Альбиной. По словам Валерии, женщина наняла дорогих юристов, чтобы ничем не делиться.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. 2 марта актриса родила режиссеру сына Ивана. Бондарчук стал отцом в третий раз — от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара.
@jzadornova
У юмориста Михаила Задорнова осталась единственная дочь Елена Задорнова. После его смерти в 2017 году она решила отказаться от наследства, поэтому деньги и права на выступления достались бывшей жене и вдове артиста.