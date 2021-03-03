На слуху: дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@milana_tulpanova

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что три года назад пыталась покончить с собой. Девушка призналась, что тогда у нее был очень сложный период.

@arshavina_alisia__mb

Алиса Аршавина рассказала о состоянии после комы. Год назад у бывшей супруги популярного футболиста выявили аутоиммунный некроз. Болезнь обезобразила лицо девушки, разрушила нос и челюсть.

Дочь Владислава Листьева вспомнила, как после смерти отца ее матери пришлось бороться за наследство с последней женой телеведущего Альбиной. По словам Валерии, женщина наняла дорогих юристов, чтобы ничем не делиться.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. 2 марта актриса родила режиссеру сына Ивана. Бондарчук стал отцом в третий раз — от первого брака у него есть сын Сергей и дочь Варвара.

@jzadornova