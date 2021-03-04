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Седокова после съемок у Галкина объяснила, почему покинула студию 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Седокова после съемок у Галкина объяснила, почему покинула студию
Фото: @annasedokova
38-летняя певица Анна Седокова счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, замуж за которого вышла прошлой осенью спустя год отношений. Красавица не стесняется своих чувств и открыто демонстрирует их по отношению к мужу.
Свадьба звезды со спортсменом стала очередным поводом для хейтеров посудачить о том, что девушка, имеющая троих детей от разных мужчин, собирается снова родить и развестись.
Но сама Анна подчеркивает, что нашла свое счастье несмотря на ошибки в личной жизни и является примером для тысяч женщин. И на этой почве у Седоковой на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» случился скандал.
Во время эфира был показан сюжет про Анну и ее прошлые связи с мужчинами. Девушка расценила его как предвзятый, содержащий мысль о том, что она вышла замуж и сразу развелась. И покинула программу. Спустя почти неделю певица продолжает негодовать об этом.
В своем микроблоге она назвала передачу, в которой участвовала, г…м, и объяснила, почему ушла с эфира.

«Я приходила на передачу о self-made woman, которая называлась «Женщина, которая добилась», делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама и дома», — подчеркнула звезда.

И обратилась к поклонникам: «Еще раз хочу поблагодарить вас за слова поддержки!».
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Звёзды , Выйти замуж , Анна Седокова , Янис Тимма , Максим Галкин
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