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Супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации 

Газета.Ru 1 час назад
Супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации
Фото: Газета.Ru
Супруга певца Александра Маршала и его директор Наталья Минькова в беседе с РИА «Новости» опровергла сообщения о том, что артист якобы был госпитализирован.
По ее словам, сейчас Александр Маршал находится дома, ранее у него возникли проблемы с давлением. «С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома», — пояснила Минькова.
Ранее о том, что экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии, сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждалось, что 63-летний музыкант почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.
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Звёзды , Александр Маршал , РИА Новости
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