Супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации 

Супруга певца Александра Маршала и его директор Наталья Минькова в беседе с РИА «Новости» опровергла сообщения о том, что артист якобы был госпитализирован.

По ее словам, сейчас Александр Маршал находится дома, ранее у него возникли проблемы с давлением. «С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома», — пояснила Минькова.

Ранее о том, что экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии, сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждалось, что 63-летний музыкант почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.