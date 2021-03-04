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Алана Мамаева отрицает, что пыталась покончить с собой из-за измены 

Даня Виттиг 1 час назад
Алана Мамаева отрицает, что пыталась покончить с собой из-за измены
Фото: @alana_mamaeva
Вчера Алана Мамаева заявила, что ее супруг вновь завел роман на стороне. На этот раз любовницей футболиста стала испанка по имени Ирен. Модели удалось вычислить номер телефона соперницы и подробности предательства. Девушка не справилась с горем и выпила горсть таблеток.
Друзья Мамаевой приехали к ней домой, но она не открывала дверь. В итоге дверь взламывали спасатели, которые обнаружили модель в бессознательном состоянии.
По данным Telegram-канала Baza девушка лежит в токсикологическом отделении с диагнозом «отравление». Однако сама это отрицает и говорит, что находится дома. Об этом сообщает StarHit.

«У меня все хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ль?» — заявила девушка.

Ранее "Рамблер" сообщал об изменах стюардесс на работе.
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