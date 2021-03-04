Супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации 

Супруга певца Александра Маршала и его директор Наталья Минькова опровергли сообщения о том, что артист был госпитализирован. Об этом сообщают РИА Новости.
По ее словам, Александр Маршал находится дома, но у него возникли проблемы с давлением.
«С Александром все в порядке, просто скакануло давление, он уже дома», — пояснила Минькова.
О госпитализации Александра Маршала сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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