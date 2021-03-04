Супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации 

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Супруга певца Александра Маршала и его директор Наталья Минькова опровергли сообщения о том, что артист был госпитализирован. Об этом сообщают РИА Новости.

По ее словам, Александр Маршал находится дома, но у него возникли проблемы с давлением.

«С Александром все в порядке, просто скакануло давление, он уже дома», — пояснила Минькова.

О госпитализации Александра Маршала сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.