«Непозволительно так роскошно жить»: Соседов осудил Баскова и Киркорова 

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова за хвастовство. По его мнению, это свидетельствует о плохом воспитании этих людей.
«И все им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Да кто вы такие, хочется сказать?! Извините, вы — не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие. Должна быть реакция общества на это. Непозволительно так роскошно жить, когда люди простые, ваши зрители, живут бедно».
Как отметил Соседов, звезды часто прикрываются западными коллегами, так как они постоянно демонстрируют роскошную жизнь.
Однако, по словам критика, Мадонна и Элтон Джон — это аморальные примеры. Нищих людей, по уверению Соседова, достаточно, как в Америке, так и в Великобритании.
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