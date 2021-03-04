Рэпер Иван Алексеев , более известный как Noize MC, попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в сторис в Instagram

Артист также поделился снимком в кресле-каталке. «В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», — написал исполнитель под фотографией.