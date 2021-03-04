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Российские звезды, которые создали себе вымышленную биографию 

Клео.Ру 2 часа назад
Российские звезды, которые создали себе вымышленную биографию
Фото: Клео.Ру
Чтобы привлечь внимание публики, некоторые знаменитости решились на весьма неординарный шаг: приукрасить свою биографию и дополнить ее придуманными фактами.

Витас

В начале карьеры этого певца за ним прочно закрепился образ «поющего Ихтиандра». Мистическая история преподносилась на полном серьезе: необычный звонкий голос исполнителя объяснялся наличием у него жабр. Со временем Витас отошел от этого образа, а история утратила свою актуальность.

Борис Моисеев

Артист придумал себе весьма необычное происхождение. Он рассказывал о том, что появился на свет за решеткой, а его родителями были заключенная и охранник тюрьмы.
Позже раскрылась правда: объявился родной брат Бориса, а также его соотечественники, которые дали понять, что происходит артист из вполне обычной семьи.

Прохор Шаляпин

Настоящее имя этого певца — Андрей Захаренков. Ему показалось скучным начинать творческий путь с такой фамилией и обычной историей.
Артист придумал себе красивую легенду, якобы он внук знаменитого исполнителя Федора Шаляпина. Вскоре обман был раскрыт, но Прохор уже успел завоевать популярность.

Александр Невский

Мужчина позиционирует себя как голливудскую знаменитость и самого мощного бодибилдера в мире. Последний факт был явно приукрашен — титул достался ему на благотворительном турнире, где медаль давали на память. Звезды Голливуда же о таком знаменитом коллеге и вовсе никогда не слышали.
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