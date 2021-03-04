Российские звезды, которые создали себе вымышленную биографию 

Чтобы привлечь внимание публики, некоторые знаменитости решились на весьма неординарный шаг: приукрасить свою биографию и дополнить ее придуманными фактами.

Витас

В начале карьеры этого певца за ним прочно закрепился образ «поющего Ихтиандра». Мистическая история преподносилась на полном серьезе: необычный звонкий голос исполнителя объяснялся наличием у него жабр. Со временем Витас отошел от этого образа, а история утратила свою актуальность.

Артист придумал себе весьма необычное происхождение. Он рассказывал о том, что появился на свет за решеткой, а его родителями были заключенная и охранник тюрьмы.

Позже раскрылась правда: объявился родной брат Бориса, а также его соотечественники, которые дали понять, что происходит артист из вполне обычной семьи.

Настоящее имя этого певца — Андрей Захаренков. Ему показалось скучным начинать творческий путь с такой фамилией и обычной историей.

Артист придумал себе красивую легенду, якобы он внук знаменитого исполнителя Федора Шаляпина . Вскоре обман был раскрыт, но Прохор уже успел завоевать популярность.

Мужчина позиционирует себя как голливудскую знаменитость и самого мощного бодибилдера в мире. Последний факт был явно приукрашен — титул достался ему на благотворительном турнире, где медаль давали на память. Звезды Голливуда же о таком знаменитом коллеге и вовсе никогда не слышали.