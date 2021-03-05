Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой 

«Мне позвонил друг Виталик Любезнов, который тогда работал у Пугачевой гитаристом, и говорит: «Алла ищет музыкантов с хорошими инструментами и данными». А у меня в то время уже была американская гитара Gibson Les Paul, которую мне привез товарищ. И я пришел. Алла на все это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в ее коллективе», — поделился Глызин.
«Алла всегда всех собирала в своем люксе, и мы устраивали веселые вечеринки. Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой — была жесткой, но мы всегда оставались вместе. Мы жили как одна большая дружная семья», — рассказал Глызин.
«Зашел после концерта к ней в гримерку и сказал: «Алла, такая история, меня пригласили в „Веселые ребята“. И она отреагировала без слез и скандалов, ответив: „Благословляю“. Мы обнялись, и я пошел, — вспомнил Глызин.