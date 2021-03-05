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Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой 

Даня Виттиг 49 минут назад
Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой
Фото: @alexey.glyzin
Артист начинал работать на эстраде в 70-е годы. В какой-то момент музыкант приглянулся Алле Пугачевой, она позвала его в коллектив ВИА «Ритм».
Как вспоминает музыкант, от предложения самой Примадонны он отказываться не стал.

«Мне позвонил друг Виталик Любезнов, который тогда работал у Пугачевой гитаристом, и говорит: «Алла ищет музыкантов с хорошими инструментами и данными». А у меня в то время уже была американская гитара Gibson Les Paul, которую мне привез товарищ. И я пришел. Алла на все это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в ее коллективе», — поделился Глызин.

Артист вспоминает, что весь коллектив ВИА «Ритм» умел повеселиться. Это касалось и Пугачевой, которая задавала тон любым посиделкам.

«Алла всегда всех собирала в своем люксе, и мы устраивали веселые вечеринки. Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой — была жесткой, но мы всегда оставались вместе. Мы жили как одна большая дружная семья», — рассказал Глызин.

Но долго Алексей долго в «Ритме» не продержался. Примерно через два года его позвали в группу «Веселые ребята». Перед уходом, он посоветовался с Пугачевой.

«Зашел после концерта к ней в гримерку и сказал: «Алла, такая история, меня пригласили в „Веселые ребята“. И она отреагировала без слез и скандалов, ответив: „Благословляю“. Мы обнялись, и я пошел, — вспомнил Глызин.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Кушанашвили раскаялся перед Пугачевой.
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