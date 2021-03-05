«Мисс Россия 2019» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» 

Алина Санько из Ростовской области в 2019 году получила титул «Мисс Россия», а теперь будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2020». Об этом сообщает ТАСС.

«Я мечтала попасть на этот конкурс и я очень благодарна за эту возможность! В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу «Мисс Вселенная»! Нужно много всего успеть»,

— написала Алина на своей странице в Instagram.

Девушка будет заниматься фитнесом, английским языком, дефиле, проходить мастер-классы с ведущими российскими стилистами и визажистами. А также сборы будут включать разработку дизайна платья на финальный выход и создание национального костюма.

Новая обладательница титула «Мисс Вселенная» будет выбрана 16 мая в американском городе Голливуд, штат Флорида.