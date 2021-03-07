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Бывший возлюбленный Бузовой оценил прошлые отношения изображением крысы 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Дава оценил отношения с Бузовой изображением крысы
Фото: Lenta.ru
Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) опубликовал в сторис Instagram пост, в котором оценил прошлые отношения с людьми. В публикацию он добавил изображение крысы.

«Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя», — написал он. При этом пост он сопроводил эмодзи с грызуном.

В комментариях к публикациям некоторые поклонники посчитали, что таким образом блогер поразмышлял о своих прошлых отношениях с Бузовой. Сам музыкант не стал отдельно пояснять, что или кого именно он имел в виду, из-за чего юзеры стали лишь активнее рассуждать на этот счет.
Ранее Дава уже высказывался по поводу расставания с Бузовой. Он отмечал, что это «пройденный этап» и что «все, что начинается, может и закончиться». Блогер не поделился другими подробностями, заявив, что не хочет говорить о личной жизни.
О разрыве отношений с Давой Бузова сообщила фанатам в конце января. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но отметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет.
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Женский форум
Звёзды , Давид Манукян
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