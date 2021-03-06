В кругу друзей: Борис Моисеев впервые поделился фото после инсульта 

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В Сети уже давно говорят о плохом самочувствии Бориса Моисеева . Не так давно артист пережил инсульт, последствия которого отразились на его состоянии.

В честь своего дня рождения певец впервые за долгое время опубликовал новое фото.

@bmoiseevpro

Судя по фотографии, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных. Несмотря на уставший вид, певец улыбался и радовался гостям.

Поклонники Моисеева также поздравили его в комментариях и пожелали крепкого здоровья.