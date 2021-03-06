В кругу друзей: Борис Моисеев впервые поделился фото после инсульта 

В Сети уже давно говорят о плохом самочувствии Бориса Моисеева. Не так давно артист пережил инсульт, последствия которого отразились на его состоянии.
В честь своего дня рождения певец впервые за долгое время опубликовал новое фото.
@bmoiseevpro
Судя по фотографии, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных. Несмотря на уставший вид, певец улыбался и радовался гостям.
Поклонники Моисеева также поздравили его в комментариях и пожелали крепкого здоровья.
"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", "С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", — поздравил другой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что говорила Апина о состоянии Моисеева.