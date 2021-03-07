Известный российский иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что болен раком. Как сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на Starhit, у него лимфома.

"Написано первая/вторая стадия", — рассказал Сафронов.

При этом, как подчеркнул иллюзионист лечение он проходит в бесплатной государственной клинике.

"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — пояснил Сафронов.

Он также признался, что ему было тяжело справиться с последствиями химиотерапии. По его словам, это "как ужасное похмелье".