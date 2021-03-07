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Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил, что болен раком 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
Сафронов заявил, что болен раком
Фото: Свободная пресса
Известный российский иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что болен раком. Как сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на Starhit, у него лимфома.

"Написано первая/вторая стадия", — рассказал Сафронов.

При этом, как подчеркнул иллюзионист лечение он проходит в бесплатной государственной клинике.

"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — пояснил Сафронов.

Он также признался, что ему было тяжело справиться с последствиями химиотерапии. По его словам, это "как ужасное похмелье".

"Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится", — резюмировал экс-ведущий "Битвы экстрасенсов".

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Звёзды , Сергей Сафронов , StarHit
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