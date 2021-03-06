Сафронов объяснил, почему лечит рак в обычной клинике 

Известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем диагнозе в студии ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Он признался, что у него рак лимфатической системы. Болезнь была обнаружена практически случайно, во время очередного медицинского осмотра. При этом сам Сафронов не обращал внимания на очевидные симптомы — усиленное потоотделение во время сна, ком в горле и затрудненное дыхание.
Фокусник подчеркнул, что не видит смысла лечиться в частной клинике.
«Лечение прохожу бесплатное, в государственной клинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия, как у всех».
Сергей Сафронов также сообщил, что сложнее всего было справляться с последствиями капельниц — он испытывал постоянную тошноту и головокружение. На этом фоне у него развилась депрессия, начались ночные кошмары.
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