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Муж Ксении Бородиной поделился вредными советами для первого свидания 

Полина Алферова 3 часа назад
Муж Ксении Бородиной поделился вредными советами для первого свидания
Фото: Globallookpress.com
Видимо, в преддверии Международного женского дня Курбан Омаров опубликовал инструкцию для всех женщин, посвященную правилам поведения на первом свидании. Он оформил ее в стиле «вредных советов и призвал „делать наоборот“. Орфография и пунктуация автора сохранены.
Во-первых, девушка должна опоздать:
»Опоздайте хотя бы на полчаса. Настоящая женщина должна быть ребусом. Пусть знает, что такую, как вы, нужно еще разгадать».
Во-вторых, сразу заявить о серьезности своих намерений:
«Всем своим видом показывайте, что вы настроены только на серьезные отношения, и формат развлечения на один вечер вам не подходит. Только загс, только хардкор».
В-третьих, устроить допрос мужчине и сразу изложить свою подробную биографию:

«Устройте ему допрос с пристрастием или наоборот расскажите о себе все, что помните. И о прадедах тоже. Чем больше вы друг о друге узнаете, тем крепче будут ваши отношения. Вы же все-таки на поиски будущего мужа пришли, а не просто весело провести время».

Ну и в-четвертых, обязательно проверить, нет ли у нее соперниц:
«Сразу попытайтесь полазить у него в телефоне, чтоб потом не было неожиданностей. Прищурьте глаза и уверено спросите, еще бабы есть?»
Омаров резюмировал, что поступать нужно ровно наоборот и «будет вам счастье».
Ранее «Рамблер» писал, что фокусник Сафронов объяснил, почему лечит рак в обычной клинике.
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