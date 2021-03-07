Басков объяснил, почему не хочет ехать с Киркоровым на «Евровидение»

«Филипп съел все, что только можно на «Евровидении». Знает всю кухню изнутри. Он нашел себе развлечение — каждый год кого-то везти на «Евровидение». Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить. Ему нравится толпа. Может быть после пятидесяти лет я тоже захочу чем-нибудь подобным заняться».