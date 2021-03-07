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Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой Александра Демидова из «Квартета И» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой звезды «Квартета И»
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда «Квартета И» Александр Демидов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что очень пожалел, что связался с частной клиникой, которая оказывала услуги его жене Маргарите.
Супруга шоумена не так давно случайно поскользнулась во дворе у загородного особняка и сломала лодыжку. Ей провели операцию в одной из частных клиник Москвы. Вставили в ногу пластину, но у женщины начались серьезные осложнения. В результате Маргарита оказалась прикована к инвалидному креслу.

«Я заплатил клинике 250 тысяч рублей. Качество услуг было ужасное. Ее везли в палату голую. Халата даже не дали. Говорили ей: «Идите в коридор». Как она может в коридор идти, если на костылях. Она всю ночь не спала. Нам сказали, что поставят обезболивающий укол. Оказалось, что уколов у них нет. Потом пришел врач-афроамериканец. Он вообще плохо говорит по-русски. Смотреть на ногу нет сил. Нога не принимает пластину. Пришли позже к другому хирургу. И не можем объяснить, что случилось».

Напомним, что по Александр Демидов написал заявления в прокуратуру и Росздравнадзор. Он надеется, что соответствующие органы разберутся в этой истории.
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Звёзды , Александр Демидов , Генпрокуратура РФ , Росздравнадзор , НТВ
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