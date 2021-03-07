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«Говорила, что готова умереть»: экс-жена Сергея Сафронова прокомментировала болезнь иллюзиониста 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Готова умереть»: экс-жена Сафронова отреагировала на новость о его болезни
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая возлюбленная Сергея Сафронова объяснила, что узнала об опасной болезни экс-мужа от новой жены ведущего шоу «Битва экстрасенсов».
Несмотря на то, что Сергей и Мария развелись в конце далекого 2016 года из-за ревности и обвинений в изменах, они поддерживают дружеские отношения. Иллюзионист до сих пор публикует фотографии экс-избранницы в своем микроблоге. Он не забывает поздравлять Марию с днем рождения. И даже считает женщину своей родственницей.

«Его супруга мне написала о болезни тайком. Это был самый сложный период моей жизни. Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо», — рассказала Мария в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Отметим, Сафронов лечится в одной из государственных больниц. Ему необходимо пройти несколько курсов химиотерапии.
Напомним, что с Марией Сафронов познакомился на съемках сериала «Чудо-люди» в 2009 году. Неофициальные романтические отношения переросли в более крепкий союз. У них родилась дочь Алина, также сын Владимир. В 2011 году пара зарегистрировала брак.
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Женский форум
Звёзды , Сергей Сафронов , НТВ
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