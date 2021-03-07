Алчные возлюбленные «развели» Андрея Урганта на четыре автомобиля 

«Лена живет на даче в статусе жены, потому что мы десять лет ведем совместное хозяйство. Вообще говоря, мне не нравится жениться. У меня был неудачный опыт. Кстати, в основном это девушки меня бросали. Я у Лены спросил: «Зачем ты себя мучаешь?» Но Лена тем не менее не уходит. Хотя она разумный человек и понимает, что через 10 лет мне будет 70, а ей — 40. Я уважаю Лену, и она оказывалась рядом в трудные минуты. Лена — красотка, я бы на ее месте давно меня бросил»,