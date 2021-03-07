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Алчные возлюбленные «развели» Андрея Урганта на четыре автомобиля 

Экспресс газета и ещё 2 2 часа назад
Алчные возлюбленные «развели» Андрея Урганта на четыре автомобиля
Фото: Экспресс газета
64-летний российский актер театра и кино Андрей Ургант признался, что почти всегда был несчастен в личной жизни, и многочисленные романы приносили ему только разочарования. Несмотря на славу, успех, а также репутацию дамского угодника, знаменитость постоянно испытывала разочарования в любви. В эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале Ургант рассказал, что возлюбленные почти всегда бросали его, причем некоторым он до этого успевал преподнести дорогие подарки.

«Я в своей жизни подарил четыре автомобиля любимым — но после этого девушки всегда меня бросали», — улыбнулся мужчина.

Отец Ивана Урганта не стал раскрывать подробности тех отношений, подчеркнув, что все это — «дела давно минувших дней». Андрей Львович был женат три раза, однако признается, что каждый раз это был не слишком удачный опыт. В прошлом году старший Ургант расстался с продюсером Еленой Романовой, с которой жил в гражданском браке.

«Лена живет на даче в статусе жены, потому что мы десять лет ведем совместное хозяйство. Вообще говоря, мне не нравится жениться. У меня был неудачный опыт. Кстати, в основном это девушки меня бросали. Я у Лены спросил: «Зачем ты себя мучаешь?» Но Лена тем не менее не уходит. Хотя она разумный человек и понимает, что через 10 лет мне будет 70, а ей — 40. Я уважаю Лену, и она оказывалась рядом в трудные минуты. Лена — красотка, я бы на ее месте давно меня бросил»,

— говорил актер несколько лет назад в интервью «Экспресс газете».
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Звёзды , Иван Ургант , Елена Романова , Андрей Ургант
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