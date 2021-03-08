Куда пропала и чем сейчас занимается певица Жасмин 

Российская исполнительница Жасмин была популярна в начале нулевых. За свое творчество она была награждена девятью премиями «Золотой граммофон» и получила статус заслуженной артистки России и Дагестана. Однако в последние годы о певице почти ничего не слышно. «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается Жасмин.

Настоящее имя исполнительницы — Сара. В детстве она никогда не думала о карьере певицы, она отела заняться изучением английского языка. Однако мама уговорила ее поступить в медицинский колледж. Там же Сара впервые вышла на сцену, и все узнали, насколько она талантлива.

И в 1999 году при финансовой поддержке первого мужа, владельца московского ресторана «Эльдорадо» Вячеслава Семендуева , Сара начала свою карьеру певицы под псевдонимом Жасмин. На сегодняшний день у нее записано 10 сольных альбомов, она часто ездила с гастролями в США, Израиль, Испанию, Канаду, Турцию, Германию и во многие другие страны.

В 2006 году брак с Семендуевым распался со скандалом. Причиной развода стали побои. Несмотря на это, у пары есть замечательный сын Михаил. А в 2011 Жасмин вышла замуж за молдавского политика, бизнесмена и миллионера Илана Шора . В браке родились дочь Маргарита и сын Мирон. Этот брак исполнительница считает по-настоящему счастливым. Однако несколько лет назад у Илана Шора возникли серьезные проблемы с законом — его обвинили в хищении крупной суммы и даже объявили в международный розыск.

В такой тяжелый период Жасмин стала реже появляться на публике, и всячески поддерживала супруга. В одном из интервью она рассказала об этом:

«У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: "Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?". Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!»

Уже долгое время исполнительница не публикует совместные фотографии и не рассказывает о муже. В феврале 2021 году Жасмин поздравила мужчин с Днем защитника Отечества на своей странице в Instagram, и поклонники, пользуясь случаем, поинтересовались, где же ее супруг. Певица возмутилась вопросом, и ответила:

«Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю, даже кто и есть ли…».

Жасмин также попросила всех неравнодушных не беспокоиться за судьбу своего избранника:

«Не дождетесь, все у него отлично!»

Сейчас Жасмин редко появляется на публике и дает концерты. Большую часть времени она старается уделять своей большой семье.