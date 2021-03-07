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Хлебникова вышла в свет после слухов об алкоголизме — и ее не узнать 

WMJ.ru 2 часа назад
Хлебникова вышла в свет после слухов об алкоголизме
Фото: Instagram
55-летняя певица появилась в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».
Осенью прошлого года появились слухи о том, что якобы звезда 90-х Марина Хлебникова злоупотребляет алкоголем. Информацию до СМИ донесли соседи и другие доброжелатели. Первое время артистка не реагировала на эти выпады, но позже все-таки решила расставить все точки над i.

«Друзья, я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блогеры (которые известны только тем, что известны) пытаются (зачем-то) уличить меня в том, чего нет, ради просмотров», — написала она, попросив не верить сплетням.

А на днях исполнительница хита «Мой генерал» впервые за долгое время вышла в свет — и ее не узнать! Хлебникова появилась в эфире передачи «Привет, Андрей!», где исполнила песню «Солнышко мое, вставай!». Перед публикой она предстала с подтянутой фигурой, идеальным овалом лица и сияющей кожей. Марина предпочла белоснежную рубашку свободного кроя и классические черные брюки. Сдержанный аутфит артистка дополнила экстравагантными серьгами и мейком с акцентом на глаза.
Кадр из передачи "Привет, Андрей!"
Напомним, что в 2018 году Хлебникова пережила смерть экс-супруга Антона Логинова, остававшегося ее другом. В 2019 году певица рассказала о том, что борется с тяжелым заболеванием, однако уточнять диагноз не стала. В СМИ регулярно появляются предположения о том, что певица может проходить лечение в реабилитационной клинике. В последний раз в алкоголизме Хлебникову заподозрили в октябре.
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Звёзды , Марина Хлебникова , Антон Логинов
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