Хлебникова вышла в свет после слухов об алкоголизме

«Друзья, я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блогеры (которые известны только тем, что известны) пытаются (зачем-то) уличить меня в том, чего нет, ради просмотров», — написала она, попросив не верить сплетням.