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Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне
Фото: Teleprogramma.pro
Первое воскресенье весны стал праздником, который придумала когда-то Алла Пугачева. Он символизирует любовь, обновление и возрождение. Об этом рассказал в своем микроблоге муж Примадонны Максим Галкин. Вместе с тем он поделился с фанатами свежим селфи жены.

«В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!»,

— написал Галкин. Алла Пугачева.
instagram.com/maxgalkinru
На снимке Алла Борисовна позировала в красном капюшоне и с короткой стрижкой, которую она сделала совсем недавно.
Некоторые фанаты отметили, что Алла Пугачева сильно похудела.

«Королевна, но что-то похудела! Губы накачала? Фотошоп!»,

— писали пользователи Сети.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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