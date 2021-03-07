Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне 

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Первое воскресенье весны стал праздником, который придумала когда-то Алла Пугачева. Он символизирует любовь, обновление и возрождение. Об этом рассказал в своем микроблоге муж Примадонны Максим Галкин. Вместе с тем он поделился с фанатами свежим селфи жены.

«В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!»,

— написал Галкин. Алла Пугачева.

instagram.com/maxgalkinru

На снимке Алла Борисовна позировала в красном капюшоне и с короткой стрижкой, которую она сделала совсем недавно.

Некоторые фанаты отметили, что Алла Пугачева сильно похудела.

«Королевна, но что-то похудела! Губы накачала? Фотошоп!»,

— писали пользователи Сети.