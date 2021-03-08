«Мне стыдно, что я взяла ипотеку»: Бледанс впервые купила квартиру 

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что очень долго решалась и впервые купила свою квартиру в Москве. Об этом она рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

"К своему цветущему возрасту у меня не было собственной квартиры. Так получилось, что мой бывший муж не хотел жить в России, поэтому мы всегда снимали жилье", — рассказала Бледанс.

Сейчас Бледанс удалось приобрести небольшую квартиру в центре Москвы. В будущем актриса собирается передать эту недвижимость младшему сыну. При этом для старшего сына она уже оставила пентхаус в Израиле.

Бледанс рассказала, что долгожданная московская квартира обошлась ей в 17 миллионов рублей. Однако артистке пришлось взять ипотечный кредит, чтобы приобрести заветные квадратные метры.

Теперь она ежемесячно выплачивает банку 63 тысячи рублей.

«Мне на самом деле очень стыдно, что я взяла ипотеку», — призналась Эвелина.

Женщина объяснила, что не любит быть должником.

"А когда ты должна большую сумму, и это несет еще проблемы, если ты не заплатишь вовремя, это еще сложнее", — добавила Эвелина.

При этом Бледанс считает, что в жизни надо попробовать все, и ипотека не исключение.